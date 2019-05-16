Холодную воду отключат на два дня на некоторых улицах Калуги

16.05.2019 08:14 654

В связи с плановыми работами по подключению водовода будет прекращена подача холодного водоснабжения на некоторых улицах Калуги, сообщила 15 мая пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».

Холодной воды не будет с 8:00 18 мая до 21:00 19 мая по следующим адресам:

ул. Николо-Козинская, 120, 122, 124, 126, 133,

ул. Салтыкова-Щедрина, 14, 16, 18, 20, 23-26, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 51, 60, 62, 64, 68, 70а, 70, 72, 74, 74 к.1, 74 к.2, 74 к.3, 76а, 76, 74б, 76 к.1, 76 к.4, 76 к.2, 76 к.3, 76б, 78, 80, 84, 84а, 121, 125, 127, 129, 133, 133а, строение 1, строение 2, 137, 139, 141а, 107/103,

ул. Болдина, 55 к.1, 57 к.1б, 57 к.1в, 57 к.1г, 57 к.1ж, 57 к.1и, 57 к.2, 57 к.19, 57 к.21, 57 к.3, 57 к.4, 57 к.15, 59, 61, 63а, 65, 67 к.3, 67 к.7, 67 к.18, 69 к.2, 69 к.5, 87, 85, 87 к.2,

ул. Первомайская, 12, 14, 27, 31, 16, 16а, 18, 30, 39, 41, 43,

ул. Вилонова, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 19.

Также пониженное давление холодного водоснабжения может наблюдаться в центральной части города.

Фото: Pixabay.com.