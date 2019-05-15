Директора предприятия обязали выдать работникам спецодежду и провести инструктаж

15.05.2019 18:15 429

Прокуратура Мещовского района выявила, что на одном из сельхозпредприятий работники не проходят вводный инструктаж по охране труда.

Сотрудники привлекаются к работам без соответствующего обучения и проверки знаний. Кроме того, им не выдается спецодежда.

Директора организации обязали устранить нарушения и оштрафовали.

В настоящее время выявленные недостатки устранены, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 15 мая.

Фото: пресс-служба прокуратуры.