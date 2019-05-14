Вор попытался ограбить автомойку, но попался прохожим, а деньги потерял

14.05.2019 09:51 259

Бывший сотрудник пришел на автомойку и попытался продать сломанный велосипед, а когда его отказались покупать улучил момент и украл выручку мойки, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 13 мая.

Это заметил руководитель, который потребовал вернуть деньги. Вор схватил велосипед и стал убегать.

Прохожие, услышав крики «Ловите его, он похитил деньги», попытались одернуть убегающего незнакомца за рукав одежды, от чего тот упал. Подоспевший работник автомойки задержал визитера и вызвал полицию.

Украсть удалось только 3 тысячи, да и их преступник потерял во время побега.

Фото: pxhere.com