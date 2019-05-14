Деревенская баня сгорела среди бела дня

14.05.2019 09:29 217

В понедельник, 13 мая, загорелась баня в деревне Николаевка Малоярославецкого района. Пожарных вызвали в 16:03. прибыли 3 спецмашины и 11 спасателей и только общими усилиями они смогли потушить полыхающее здание. В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей