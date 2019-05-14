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Спасатели проведут день открытых дверей для воспитанников детского дома

14.05.2019 08:09 0 195
Спасатели проведут день открытых дверей для воспитанников детского дома

Спасатели пригласили в гости воспитанников Азаровского детского дома, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник, 13 мая.

Мероприятие пройдет на территории Специализированной пожарно-спасательной части, расположенной на улице Кубяка.

Огнеборцы проведут экскурсии для ребят и покажут технику, с которой работают. Дети посетят музей подразделения и увидят служебные помещения.

Сотрудники ведомства также расскажут, где можно получить профессию спасателя, какие существуют особенности в обучении и льготы.  

Фото: пресс-служба МЧС.


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