Коммунальщики три дня ликвидировали последствия ливня в Обнинске

14.05.2019 07:30 603

В День Победы, 9 мая, на Обнинск обрушился сильный ливень. Из-за разбушевавшейся стихии жители «Экодолья» провели без электричества около 4 часов.

Вышли из строя два светофора: в тоннеле на выезде из города и на Белкинской улице. Их отремонтировали в течение двух дней.

Светофор в поселке Обнинское упал, подмытый водой. Его также восстановили.

Коммунальные службы три выходных работали в авральном режиме. Город, в целом, удалось привести в порядок, сообщила пресс-служба Администрации наукограда в понедельник, 13 мая.

Осталось устранить провалы на улице Энгельса, которые случились из-за проседания канализационного коллектора и подмыва водопроводного колодца.

Эти работы планируется закончить до конца мая.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.