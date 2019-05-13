Мужчина получил 4 года колонии за попытку угнать полицейский УАЗ

13.05.2019 21:05 138

44-летний житель Смоленской области в пьяном виде был задержан участковым Юхновского МО МВД.

Мужчины находились в полицейском УАЗе. В какой-то момент злоумышленник схватил участкового за шею. Затем перелез на водительское сидение и завел двигатель автомобиля.

Однако оправившийся сотрудник полиции сумел пресечь попытку угона, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 13 мая.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Покушение на угон» и «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти при исполнении».

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет колонии строгого режима.

Фото: Pixabay.com.