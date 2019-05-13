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Электричество планово отключат в Калуге и пригородах во вторник

13.05.2019 18:07 0 188
Электричество планово отключат в Калуге и пригородах во вторник

Во вторник, 14 мая, в некоторых домах Калуги и пригородах будут плановые отключения электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 9 до 19 частично обесточат:

  • Крутицы,
  • Бабенки,
  • Желыбино,
  • Рождесвтено.

С 14 до 18 не будет электричества:

  • ул.Переходная 7,9;
  • ул.Бутома, 4,6,8;
  • ул.Инженерная 2/13,3,4,5/10,6;
  • ул.Московская, 233.

Фото: Pixabay.com.


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