Электричество планово отключат в Калуге и пригородах во вторник

Во вторник, 14 мая, в некоторых домах Калуги и пригородах будут плановые отключения электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 9 до 19 частично обесточат:
С 14 до 18 не будет электричества:
Фото: Pixabay.com.
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