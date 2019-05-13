Электричество планово отключат в Калуге и пригородах во вторник

13.05.2019 18:07 188

Во вторник, 14 мая, в некоторых домах Калуги и пригородах будут плановые отключения электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 9 до 19 частично обесточат: Крутицы,

Бабенки,

Желыбино,

Рождесвтено. С 14 до 18 не будет электричества: ул.Переходная 7,9;

ул.Бутома, 4,6,8;

ул.Инженерная 2/13,3,4,5/10,6;

ул.Московская, 233. Фото: Pixabay.com.



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