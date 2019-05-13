Прокуратура обнаружила стихийные свалки в Думиничском районе

13.05.2019 17:47 134

Прокуратура Думиничского района проверила, как главы местных самоуправлений исполняют закон об охране окружающей среды. В результате были выявлены несанкционированные свалки на территориях 7 муниципальных образований. Стихийные помойки были обнаружены в поселке Думиничи, селе Брынь, селе Вертное, селе Хотьково, селе Чернышено, деревне Думиничи, деревне Дубровка. Главам органов местного самоуправления были внесены представления об устранении нарушений, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 13 мая. Фото: Pixabay.com.



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