Mercedes-Benz и ГАЗ столкнулись на Правом берегу

13.05.2019 16:55 574

В понедельник, 13 мая, в 13:47 спасателям поступило сообщение о ДТП на Правом берегу в Калуге. Mercedes-Benz и ГАЗ столкнулись на Правобережном проезде, сообщила пресс-служба МЧС. В результате аварии есть пострадавшие. Тяжесть полученных ими травм не указывается. На месте происшествия работали 9 человек - спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба МЧС.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.