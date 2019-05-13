27-летнего мужчину ждёт суд за продажу наркотиков в Людиново

13.05.2019 16:50 180

В ноябре прошлого года полиция Людиново задержала 27-летнего местного жителя по подозрению в торговле наркотиками.

При сбытчике была обнаружена «закладка», содержащая 40 свертков наркотических средств в крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 13 мая.

Оперативники установили, что молодой человек около месяца распространял наркотики через тайники на территории города.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере».

Расследование было закончено. Материалы направлены в суд. Фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба прокуратуры.