27-летнего мужчину ждёт суд за продажу наркотиков в Людиново

В ноябре прошлого года полиция Людиново задержала 27-летнего местного жителя по подозрению в торговле наркотиками.
При сбытчике была обнаружена «закладка», содержащая 40 свертков наркотических средств в крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 13 мая.
Оперативники установили, что молодой человек около месяца распространял наркотики через тайники на территории города.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере».
Расследование было закончено. Материалы направлены в суд. Фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба прокуратуры.
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