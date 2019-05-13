Hyundai врезался в отбойник на Киевской трассе, есть пострадавшие

13.05.2019 15:28 268

13 мая, в понедельник, в час дня спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе. На 116 километре трассы М-3 «Украина» автомобиль Hyundai врезался в отбойник. В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Всего 8 человек и 3 единицы техники. Фото: пресс-служба МЧС.



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