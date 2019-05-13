Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Понедельник, 13 мая
$ 65.23 0.01
73.09 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Председателя СНТ оштрафовали за нарушение промышленной безопасности

13.05.2019 14:54 1 209
Председателя СНТ оштрафовали за нарушение промышленной безопасности

Прокуратура Тарусского района провела проверку деятельности СНТ «Звезда» в селе Волковское, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 13 мая.

В результате было выявлено, что товарищество осуществляет эксплуатацию сети, которая относится к опасным объектам, без лицензии.

Кроме того председатель общества не имеет соответствующей аттестации. А в документах организации нет разработанного регламента действий при аварии.

Также товарищество не имеет договора со специализированной организацией на обслуживание объекта.

Прокуратура района  внесла представление устранить выявленные нарушения. Председатель СНТ был оштрафован за нарушение промышленной безопасности.

Фото: Pixabay.com.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Hyundai врезался в отбойник на Киевской трассе, есть пострадавшие 13.05.2019 15:28

Бизнесвумен выплатила 248 тысяч долга, чтобы приставы не арестовали ее имущество 13.05.2019 15:19

Спасатели проведут соревнования среди старшеклассников области 13.05.2019 14:18

Госавтоинспекция проведет акцию «Пешеход» на двух федеральных трассах области 13.05.2019 12:49

Калужские полицейские задержали вора «по горячим следам» 13.05.2019 12:29

Клещи покусали почти 100 человек за прошедшую неделю 13.05.2019 12:16

Полицейские изъяли почти килограмм гашиша у 26-летнего жителя Медыни 13.05.2019 11:45

Автомобилист сбил пешехода в Кирове 13.05.2019 10:56

Житель Козельска предстанет перед судом за пьяные похождения 13.05.2019 10:55

Две мошенницы получали зарплату за несуществующего работника 13.05.2019 10:11

Народные новости
132 1
Yuris
656 31
Lsqz
391 2
bravo40

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

30 апр 2019 11:20
Новости компаний

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Панорамные двери: в порядке ликбеза

«Стелла»: работать и провожать достойно

МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Как изменить сценарий жизни?

Станислав Дмитриевич Кондрашов рассказал, как дешево слетать в Будапешт

Учить китайский в Китае – эффективный и быстрый способ выучить новую речь

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.