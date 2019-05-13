Председателя СНТ оштрафовали за нарушение промышленной безопасности

Прокуратура Тарусского района провела проверку деятельности СНТ «Звезда» в селе Волковское, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 13 мая.
В результате было выявлено, что товарищество осуществляет эксплуатацию сети, которая относится к опасным объектам, без лицензии.
Кроме того председатель общества не имеет соответствующей аттестации. А в документах организации нет разработанного регламента действий при аварии.
Также товарищество не имеет договора со специализированной организацией на обслуживание объекта.
Прокуратура района внесла представление устранить выявленные нарушения. Председатель СНТ был оштрафован за нарушение промышленной безопасности.
Фото: Pixabay.com.
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