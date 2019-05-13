Спасатели проведут соревнования среди старшеклассников области

13.05.2019 14:18 131

15 мая в 10-00 на территории средней школы № 1 в Полотняном Заводе состоятся областные соревнования «Юный пожарный», сообщила пресс-служба МЧС.

В мероприятии примут участие школьники и учащиеся кадетских классов, а также участники дружин юных пожарников в возрасте 14-18 лет.

Ребята будут соревноваться в умении правильно и быстро реагировать на возникновение пожара, а также - грамотно оказывать необходимую первую помощь.

Фото: пресс-служба МЧС.