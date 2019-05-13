Клещи покусали почти 100 человек за прошедшую неделю

13.05.2019 12:16 101

С 6 по 12 мая в медучреждения области обратились 94 человека, пострадавших от укусов клещей, среди них – 31 ребенок, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За это же время в лабораториях исследовали 79 паразитов. 7 экземпляров были переносчиками болезни Лайма.

Каждый пострадавший может сдать клеща на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Исследования проводятся по адресу: Калуга, ул. Баррикад, д.181; с 8-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 12-30) без выходных и праздничных дней.

Справки по телефонам (4842) 55-43-05, 55-01-09.

Фото: Pixabay.com.