Автомобилист сбил пешехода в Кирове

13.05.2019 10:56 204

13 мая, в понедельник, в 7-46 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Кирове. Автомобиль сбил пешехода на улице Советской, сообщила пресс-служба МЧС. Тяжесть полученных прохожим травм не уточняется. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Всего 9 человек и 3 единицы техники. Фото: пресс-служба МЧС.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей