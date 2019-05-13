Автомобилист сбил пешехода в Кирове

13 мая, в понедельник, в 7-46 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Кирове.
Автомобиль сбил пешехода на улице Советской, сообщила пресс-служба МЧС.
Тяжесть полученных прохожим травм не уточняется.
На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Всего 9 человек и 3 единицы техники.
Фото: пресс-служба МЧС.
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