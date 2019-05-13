Обнинск отключат от горячей воды для подготовки к зиме

13.05.2019 07:55 88

Со вторник, 14 мая, в Обнинске начнется опрессовка труб для подготовки к будущему отопительному сезону.

С 14 мая оснвоную часть города отключат от горячей воды. После окончания опрессовки горячую воду подключат 15 мая не ранее 16-00 по согласованию с МП «Теплоснабжение».

15 мая будет будет отключено горячее водоснабжение в жилых домах по адресам: ул. Киевская, 11, 13.

21 мая с 10-00 будет отключено горячее водоснабжение в домах Старого города.

5 июня будет отключено горячее водоснабжение в жилых домах по адресам:

ул. Поленова, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14,

пр. Ленина, 221, 223,

Студенческий городок, к. 15/1, к. 15/2, к. 15/3,

детский сад № 32 «Почемучка» в Экодолье.

После опрессовки начнется ремонт на тепловых сетях города, сообщила администрация Обнинска