Человек пострадал при пожаре на Силикатном

В воскресенье, 12 мая, загорелась квартира в многоэтажке на калужской улице Гурьянова (микрорайон Силикатный).
Пожарным о возгорании сообщили в 15:34. Чтобы справиться с пламенем потребовалось 15 человек и 5 спецмашин, но обстановка в комнате все равно выгорела практически полностью.
В результате возгорания пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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