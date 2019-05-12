Человек пострадал при пожаре на Силикатном

12.05.2019 19:06 200

В воскресенье, 12 мая, загорелась квартира в многоэтажке на калужской улице Гурьянова (микрорайон Силикатный).

Пожарным о возгорании сообщили в 15:34. Чтобы справиться с пламенем потребовалось 15 человек и 5 спецмашин, но обстановка в комнате все равно выгорела практически полностью.

В результате возгорания пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.