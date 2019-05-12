Воры приехали из другого региона ради серии краж в калужских магазинах

12.05.2019 19:00 233

Двое приезжих из другого региона совершили серию краж в сетевых магазинах Калужской области, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 12 мая.

Они арендовали легковушку, распределили роли и поочередно зайдя в сетевой магазин в Малоярославецком районе украли продукты и алкоголь на 4 тысячи

На следующий день они вновь наворовали на 3 тысячи. Затем переместились в жуковский район и там вынесли из магазины продукты на 4 тысячи.

Воры попали в объективы камер, поэтому их оперативно задержали. При осмотре автомобиля в багажнике нашли часть украденного.

Дело серийных воров направлено в суд.

Фото: pxhere.com