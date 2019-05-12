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Женщина понемногу воровала драгоценности у знакомой

12.05.2019 10:30 0 702
Женщина понемногу воровала драгоценности у знакомой

42-летняя жительница Кременок несколько раз воровала у своей знакомой золотые украшения, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 12 мая.

В феврале потерпевшая похвасталась гостье украшениями. Когда хозяйка вышла из комнаты, приятельница взяла из шкатулки кольцо стоимостью 4 тысячи.

Через несколько дней знакомая украла у пострадавшей сережки за 8 тысяч.

В третий визит она утащила украшение за 3 тысячи.

Все золото дама сдала в ломбард. Полицейские вычислили воровку, коорая пообещала стражам порядка выкупить похищенное обратно.

Фото: pxhere.com


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