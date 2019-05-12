Пьяный юноша угнал машину и утопил ее в реке

12.05.2019 10:11 42

26-летний житель Козельска напился, залез в отечественную легковушку и угнал ее, соединив напрямую провода от зажигания и стартера, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 12 мая.

Он съездил на ней в соседнюю деревню, а затем оставил машину на склоне у реки Жиздра не нейтральной скорости, предварительно забрав из авто 5 канистр с топливом, магнитолу и акустические колонки и спрятав всё это в кустах. После этого на попутке вернулся в город.

Полицейские нашли машину в реке.

За 5 дней до угона тот же молодой человек залез по пожарной лестнице на второй этаж административного здания в Козельске и украл два ноутбука.

Фото: pxhere.com