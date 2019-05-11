Безработный неожиданно для себя украл 45 тысяч

11.05.2019 18:07 288

45 тысяч рублей похитили в торговом зале в Малоярославецком районе. Сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 11 мая.

Продавец из соседнего отдела заметила, как мужчина перегнулся через прилавок, взял лежавшие на внутренней полке деньги и сбежал. Остановить вора она не успела.

Оказалось, деньги похитил местный безработный и уже судимый мужчина. Он заявил. Что воровать не собирался, а зашел в магазин за новой футболкой. Но когда он облокотился о прилавок, то заметил пачку денег и не удержался. Он схватил купюры и сбежал не думая о последствиях.

За кражу мужчине грозит до 5 лет заключения.

Фото: pxhere.com