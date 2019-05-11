«Форд» вылетел с трассы и опрокинулся в лужу в Медынском районе

11.05.2019 10:59 166

В субботу, 11 мая, автомобиль «Форд» вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. В разлившуюся там после дождя лужу в Медынском районе.

ДТП произошло в 8:31 на 157 км дороги А-101. Ликвидировать последствия пришлось представителям трех служб: ГИБДД, МЧС и «Скорой»

В результате переворота пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области