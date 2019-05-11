Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Суббота, 11 мая
$ 65.23 0.01
73.09 0.01
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Грузовик сгорел вместе с торговым навесом на Киевской трассе

11.05.2019 10:20 0 151
Грузовик сгорел вместе с торговым навесом на Киевской трассе

Ночью в субботу, 11 мая, загорелся торговый навес и автомобиль «МАЗ» на трассе М3 «Украина».

О пожаре спасателям сообщили в 3:50. Полыхало на 98 км трассы, в Боровском районе. С огнем удалось справиться силами 8 человек и 2 спецмашин.

В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Легковушка сгорела в Детчино 11.05.2019 11:28

«Форд» вылетел с трассы и опрокинулся в лужу в Медынском районе 11.05.2019 10:59

Жилой дом сгорел дотла под Малоярославцем 10.05.2019 16:44

«Рено» вылетел в кювет и опрокинулся в Хвастовичах 10.05.2019 16:34

Дело водителя, задавившего пенсионерку в центре Калуги, передано в суд 10.05.2019 16:26

Велосипедист сбил пешехода на Ленина 10.05.2019 15:52

Гроза и сильный ветер надвигаются на Калужскую область 10.05.2019 15:41

Двое мужчин своровали парфюмы на 13 тысяч и предстанут перед судом 10.05.2019 15:31

«Ниссан» вылетел в кювет и опрокинулся на Тульской трассе 09.05.2019 20:02

Поисковики подняли останки 37 красноармейцев, погибших под Спас-Деменском 09.05.2019 10:31

Народные новости
1412 6
pozor
3213 15
Геннадич
2315 12
prosto kaluganka

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Благотворительный аукцион "Красота детской души!" - поможем воспитанникам детдома отправиться на море!

30 апр 2019 11:20
Новости компаний

Более 2500 калужан подключили тариф «Игровой» от «Ростелекома»

Панорамные двери: в порядке ликбеза

«Стелла»: работать и провожать достойно

МегаФон представил цифровые сервисы на форуме «ФармЭволюция»

Опросы
Как считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2018»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Прочьба к губернатору от жителей Кировского района - Просьба к губернатору от жителей Кировского района

Александра Кировская 10 мар 2019 23:25

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

Новости партнеров

Станислав Дмитриевич Кондрашов рассказал, как дешево слетать в Будапешт

Учить китайский в Китае – эффективный и быстрый способ выучить новую речь

Магазин My-shop знает о выгодных покупках всё и даже больше

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.