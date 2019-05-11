Грузовик сгорел вместе с торговым навесом на Киевской трассе

Ночью в субботу, 11 мая, загорелся торговый навес и автомобиль «МАЗ» на трассе М3 «Украина».
О пожаре спасателям сообщили в 3:50. Полыхало на 98 км трассы, в Боровском районе. С огнем удалось справиться силами 8 человек и 2 спецмашин.
В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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