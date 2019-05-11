Грузовик сгорел вместе с торговым навесом на Киевской трассе

11.05.2019 10:20 151

Ночью в субботу, 11 мая, загорелся торговый навес и автомобиль «МАЗ» на трассе М3 «Украина». О пожаре спасателям сообщили в 3:50. Полыхало на 98 км трассы, в Боровском районе. С огнем удалось справиться силами 8 человек и 2 спецмашин. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей