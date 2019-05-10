Жилой дом сгорел дотла под Малоярославцем

10.05.2019 16:44 334

В четверг, 10 мая, в 12-45 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Малоярославецком районе.

Горел жилой дом в селе Ильинское.

На место происшествия были направлены 10 спасателей и 3 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь ликвидировали. При пожаре пострадал один человек.

Фото: пресс-служба МЧС.