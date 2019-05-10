«Рено» вылетел в кювет и опрокинулся в Хвастовичах

10.05.2019 16:34 295

В четверг, 9 мая, в 1-20 ночи на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Хвастовичах.

Автомобиль Renault вылетел в кювет и опрокинулся на улице Лилякова.

В результате аварии пострадал водитель, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи. Всего 8 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.