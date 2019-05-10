Дело водителя, задавившего пенсионерку в центре Калуги, передано в суд

В январе этого года на улице Ленина в Калуге 37-летний водитель ехал задним ходом по тротуару, чтобы доставить продукты в магазин.
Мужчина вел автомобиль со скоростью, которая не позволила экстренно затормозить, и не убедился в безопасности маневра.
В результате фургон наехал на 61-летнюю пенсионерку, которая шла по тротуару. Из-за полученных травм она скончалась в тот же день в реанимации.
В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Расследование по делу закончено, материалы были направлены в суд, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 10 мая. Мужчине грозит срок до 5 лет.
Фото: пресс-служба МВД.
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