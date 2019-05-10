Велосипедист сбил пешехода на Ленина

10.05.2019 15:52 342

9 мая, в четверг, около половины десятого вечера на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Ленина в Калуге.

Велосипедист сбил пешехода, сообщила пресс-служба МЧС. Какие травмы получил прохожий не указывается.

На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи.

Всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.