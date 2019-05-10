Гроза и сильный ветер надвигаются на Калужскую область

10.05.2019 15:41 1319

В субботу, 11 мая, в Калуге и области ожидается ухудшение погоды. Местами пройдут дожди с грозами, при этом порывы ветра могут достигать 13-18 м/с, сообщает пресс-служба Калужского ЦГМС. Жителям рекомендуется оставаться, по возможности, дома. Фото: Pixabay.com.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей