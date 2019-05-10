Двое мужчин своровали парфюмы на 13 тысяч и предстанут перед судом

10.05.2019 15:31 278

Двое молодых мужчин приехали в Боровский район из соседнего региона, чтобы провернуть заранее продуманное дельце. Они зашли в магазин косметики.

Один подельник отвлекал разговорами продавца, а другой сложил парфюмы и бритвы с прилавка в специальный рюкзак, чтобы не сработала сигнализация при выходе.

Сумма похищенного составила более 13 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, работники магазина обратились в полицию. Оперативники по записям с видеокамер установили личности подозреваемых и их автомобиль.

Вскоре граждане были задержаны. В отношении них было возбуждено дело по статье «Кража».

В настоящее время расследование закончено, и материалы переданы в суд, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 10 мая.

Фото: пресс-служба МВД.