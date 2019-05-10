Двое мужчин своровали парфюмы на 13 тысяч и предстанут перед судом

Двое молодых мужчин приехали в Боровский район из соседнего региона, чтобы провернуть заранее продуманное дельце. Они зашли в магазин косметики.
Один подельник отвлекал разговорами продавца, а другой сложил парфюмы и бритвы с прилавка в специальный рюкзак, чтобы не сработала сигнализация при выходе.
Сумма похищенного составила более 13 тысяч рублей.
Обнаружив пропажу, работники магазина обратились в полицию. Оперативники по записям с видеокамер установили личности подозреваемых и их автомобиль.
Вскоре граждане были задержаны. В отношении них было возбуждено дело по статье «Кража».
В настоящее время расследование закончено, и материалы переданы в суд, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 10 мая.
Фото: пресс-служба МВД.
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