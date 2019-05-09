«Ниссан» вылетел в кювет и опрокинулся на Тульской трассе

9 мая, в четверг, в 16-32 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Перемышльском районе.
На 36 километре трассы «Калуга-Тула» автомобиль Nissan вылетел в кювет и опрокинулся.
В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС и бригада скорой помощи. Всего 9 человек и 4 единицы техники.
Фото: пресс-служба МЧС.
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