Поисковики подняли останки 37 красноармейцев, погибших под Спас-Деменском

09.05.2019 10:31 64

Поисковый отряд «Русь», созданный при МВД Калужской области провел раскопки в местах ожесточенных сражений в Спас-Деменском районе.

Работа велась около деревни Потапово. В этом районе в августе 1943 года бойцы Советской армии вели бои по освобождению Гнездиловской высоты.

Всего в проведении раскопок участвовало 10 сотрудников МВД и саперы из Росгвардии. Вместе они пробыли в лесах две недели.

Полицейские-поисковики подняли из земли останки 37 бойцов Красной Армии и обнаружили 158 взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 9 мая.

Останки красноармейцев будут захоронены с подобающими почестями в День освобождения Спас-Деменского района от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: пресс-служба МВД.