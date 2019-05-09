Поисковики подняли останки 37 красноармейцев, погибших под Спас-Деменском

Поисковый отряд «Русь», созданный при МВД Калужской области провел раскопки в местах ожесточенных сражений в Спас-Деменском районе.
Работа велась около деревни Потапово. В этом районе в августе 1943 года бойцы Советской армии вели бои по освобождению Гнездиловской высоты.
Всего в проведении раскопок участвовало 10 сотрудников МВД и саперы из Росгвардии. Вместе они пробыли в лесах две недели.
Полицейские-поисковики подняли из земли останки 37 бойцов Красной Армии и обнаружили 158 взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 9 мая.
Останки красноармейцев будут захоронены с подобающими почестями в День освобождения Спас-Деменского района от немецко-фашистских захватчиков.
Фото: пресс-служба МВД.
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