Грузовик Iveko столкнулся с автомобилем Skoda на Киевской трассе

09.05.2019 09:54 92

9 мая, в четверг, в 5-39 утра на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Жизринском районе.

На 300-м километре трассы М-3 «Украина» столкнулись два транспортных средства: грузовик Iveko и автомобиль Skoda.

В результате ДТП есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.