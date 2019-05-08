Девятилетний мальчик пропал в Малоярославецком районе

08.05.2019 22:00 205

В среду, 8 мая, в деревне Маклино Малоярославецкого районе пропал 9-летний Егор Цуканов, сообщается в официальной группе «Лиза Алерт Калуга».

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