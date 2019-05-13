Горячая линия по профилактике ВИЧ пройдет в области

13.05.2019 06:33 138

В понедельник, 13 мая, стартует горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Любые вопросы, в том числе вопросы касающиеся эпидемиологической ситуации в Калужской области, механизм и пути передачи возбудителя, формирование навыков безопасного поведения, можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по Калужской области по телефону 8(4842)55-01-28 Принимать звонки будут с 9:00 до 17:00. Прямая линия будет работать до 17 мая.



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