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Горячая линия по профилактике ВИЧ пройдет в области

13.05.2019 06:33 0 138
Горячая линия по профилактике ВИЧ пройдет в области

В понедельник, 13 мая, стартует горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Любые вопросы, в том числе вопросы касающиеся эпидемиологической ситуации в Калужской области, механизм и пути  передачи возбудителя, формирование навыков безопасного поведения, можно задать специалистам Управления Роспотребнадзора по Калужской области по телефону 8(4842)55-01-28  Принимать звонки будут с 9:00 до 17:00.

Прямая линия будет работать до 17 мая.


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