Юхновское руководство потребовали отмыть исписанные стены

08.05.2019 17:43 74

Нарушения правил благоустройства нашли при проверке в Юхнове, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 8 мая. Стены здания в городе были исписаны нецензурными словами и политико-оскорбительными надписями, что нарушает нормы законодательства. Причем их долго не смывали. От руководителей города потребовали привести здание в порядок.



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