Юхновское руководство потребовали отмыть исписанные стены

Нарушения правил благоустройства нашли при проверке в Юхнове, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 8 мая.
Стены здания в городе были исписаны нецензурными словами и политико-оскорбительными надписями, что нарушает нормы законодательства. Причем их долго не смывали.
От руководителей города потребовали привести здание в порядок.
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