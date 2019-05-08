Гаражного вора задержали на дороге с награбленным в машине

08.05.2019 17:05 114

Подозреваемого в ограблении нескольких гаражей остановили на одной из дорог Жуковского района, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 8 мая.

В салоне машины находились различные бензо-, электроинструменты, комплекты автомобильных колес и иное имущество, происхождение которого водитель пояснить не смог.

Выяснилось, что было ограблено 4 гаража, в каждом из которых взяли вещей на сумму от10 до 62 тысячи рублей. Как позже признался вор, он вскрывал замки и проникал в боксы. Имущество планировал продавать водителям грузовиков. Припарковавших машины вдоль трассы.

Дело передано в суд.

Фото: УМВД по Калужской области