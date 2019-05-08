Несостоявшийся самоубийца попытался зарезать хоть участкового

Сотрудник полиции проводил проверку информации о попытке суицида мужчины, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 8 мая.
Несостоявшийся самоубийца был пьян и недоволен действиями полицейского, поэтому он набросился на него с ножом и попытался ударить несколько раз. Но участковый увернулся.
Дело передано в суд. За нападение на полицейского мужчине грозит до 10 лет заключения.
Фото: pxhere.com.
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