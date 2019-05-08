«Фольксваген» перевернулся после столкновения с «Фордом» на Киевской трассе

08.05.2019 14:28 123

В среду, 8 мая, на 204 км трассы М3 «Украина» в Бабынинском районе столкнулись «Фольксваген» и «Форд».

ДТП произошло в 11:18. Судя по оперативным фотографиям, Ford врезался в бок Volkswagen, последний от этого перевернулся на проезжую часть.

В результате аварии пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.