Дело банкирши, которая украла со счетов пенсионеров миллион, передано в суд

08.05.2019 14:21 132

Сотрудницу банка в Калужской области обвиняют в мошенничестве и краже со счетов пенсионеров более миллиона рублей, сообщила пресс-служба федерального МВД в среду, 8 мая.

- Установлено, что сотрудница одного из банков без ведома вкладчиков осуществляла операции по снятию с их счетов различных сумм, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - После чего она обналичивала деньги в кассе, тем самым похищая их

С февраля по май 2018 года женщина проделала подобные операции 16 раз.

Дело направлено в Калужский областной суд.

Фото: pxhere.com