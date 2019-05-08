Магазины Спас-Деменска обязали оборудовать пандусами

08.05.2019 12:41 135

В семь продуктовых магазинов в Спас-Деменске инвалиды не могут попасть из-за отсутствия пандусов, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в среду, 8 мая.

Руководителей коммерческих организаций привлекли к ответственности. От них требуют обеспечить нормальный доступ для маломобильных людей.

Установку пандусов проконтролирует прокуратура.