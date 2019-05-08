Пожилой мужчина угнал служебный УАЗ, протаранил «БМВ» и сбежал с места ДТП

08.05.2019 12:08 247

62-летний житель Боровского района угнал у коммерческой организации, в которой подрабатывал, УАЗ, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 8 мая.

На машине мужчина собирался съездить в соседний район, чтобы решить личные вопросы, но по дороге врезался в «БМВ» и сбежал с места аварии.

Задержанный объяснил, что прав его лишили еще в 2012 году за пьяное вождение, документы он не восстановил, поэтому и уехал с места столкновения.

Теперь мужчине грозит до 15 суток за езду без документов и до 5 лет за угон.

Фото: pxhere.com.



