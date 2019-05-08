Деревенский домик сгорел в Жуковском районе

08.05.2019 11:22 34

В среду, 8 мая, загорелся дом в деревне Верхние Колодези Жуковского района.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 7:20. Загорелся деревянный одноэтажный дом. На место возгорания выехали не только профессионалы — 6 сотрудников на 2 спецмашинах, но и добровольцы из местной военной части «Курилово». В итоге они справились с огнем.

В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.