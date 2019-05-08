Мошенник украл больше полумиллиона со счета доверчивой женщины

08.05.2019 10:56 105

Жительница Малоярославецкого района пыталась продать через интернет шторы, но лишилась 549 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 8 мая.

Уже судимый и безработный местный житель позвонил и попросил реквизиты карты. После этого на телефон потерпевшей пришла СМС о том, что на счет зачислены деньги, а покупатель позвонил и сообщил, что случайно перевел все сбережения. Дочерчивая женщина отправила обманщику деньги обратно. Но это были её деньги.

Мужчину вычислили. Он под стражей, ему грозит до 6 лет заключения за кражу.

Фото: pxhere.com.