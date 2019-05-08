Плесень на кухнях и бесконтрольные продукты нашли в образовательных организациях Мосальского района

08.05.2019 07:04 54

Проверка обнаружила различные нарушения в пищелоках образовательных организаций Мосальского района, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 7 мая.

Так на тех кухнях штукатурка и побелка потрескались и осыпались, на стенах — след плесени, полы потрескавшиеся с расколотой плиткой.

В двух организациях не было ведомостей для контроля за качеством, количеством и ассортиментом продуктов.

Также дезинфицирующие растворы хранили не в таре производителя, инструкций с указанием температуры и концентрации моющих средств при мытье посуды не было. Аптечка отсутствовала.

В медкнижку одного из поваров не внесли данные о прививках.

6 виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения потребовали устранить.