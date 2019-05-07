Памятный знак на месте падения бомбардировщика открыли в деревне Большие Савки

07.05.2019 20:45 164

Памятный знак на месте падения пикирующего бомбардировщика Пе-2 был открыт в деревне Большие Савки в понедельник, 6 мая.

Ранее калужским поисковым отрядом имени М.П. Краснопивцева совместно с региональным следственным управлением была организована экспедиция по подъему обломков самолета. По номеру на двигателе удалось идентифицировать бомбардировщик и установить судьбу экипажа, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

30 августа 1941 года самолет возвращался с бомбардировки оккупированного аэродрома в Брянской области. Он был настигнут и сбит двумя вражескими Ме-109. Командир экипажа и стрелок-радист смогли покинуть падающую машину. Штурман погиб.

Фото: СУ СКР по Калужской области