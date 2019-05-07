Спасатели разминировали 2110 «приветов» Великой Отечественной за сутки

07.05.2019 17:50 116

Четыре раза за понедельник, 6 мая, саперы выезжали на разминирование взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной.

По деревней Букань Людиновского района отыскали целый склад вооружения. Там было более 1,8 патронов, больше сотни артснарядов различных калибров, 2 кг тротила, 20 бутылок с зажигательной смесью, минометные мины, ручные гранаты и многое другое.

В Людинове на пустыре нашли артснаряд 75 м.

В Бабынинском районе в 5 метрах от станции Дягелевка обнаружили 8 артснарядов, 4 минометные мины и ручную гранату.

В деревне Папино Жуковского района обезвредили минометную мину/

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области