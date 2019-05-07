Крыша жилого дома горела в Жидре

07.05.2019 17:45 120

Во вторник, 7 мая. Загорелся жилой дом в Жиздре на улице Брянской. Пожарных вызвали на место ЧП в 14:28. Судя по оперативным фотографиям горела крыша дома. Ее потушили 6 спасателей на двух спецмашнах. В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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