Кировчанин задолжал почти полмиллиона алиментов

07.05.2019 17:30 135

36-летнему жителю Кирова пришлось после вмешательства приставов заплатить своему ребенку 468 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 7 мая.

Мужчина несколько лет платил алименты не вовремя и не в полном объеме в итоге и накопил такую задолженность.

Когда нерадивому отцу запретили выезжать за границу, он рассчитался по долгам.

Фото: УФССП по Калужской области