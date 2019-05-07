«Полицейских» заставили уложить на дорогах Спас-Деменска

07.05.2019 16:03 154

«Калугадорзаказчик» демонтировал искусственные неровности в трех местах на улице Советской Спас-Деменска, а обратно укладывать не спешил, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 7 мая.

Прокуратура это обнаружила, вынесла представление руководителю учреждения. В результате «полицейских» положили в требуемых местах, в том числе и на пешеходных переходах у образовательных учреждений.

Фото: ru.wikipedia.org.